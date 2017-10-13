〈北部〉污水下水道施工慢 衝擊交通商家怨

2017-10-13

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園北區污水下水道工程正到處開挖緊密進行，市議員范綱祥昨天質詢指出，市府水務局原預計設置工作井的施作期限是三個月，但許多施工地點都超過時限；多名議員也抨擊工地造成塞車、影響店家生意，惹來民怨，要求水務局檢討；此外，市議員謝彰文也抨擊雨水下水道同樣是進度牛步。

水務局︰管線圖與實際有誤差 會督促加快

水務局長劉振宇回應說，市府要求業者在施工時於合乎規定的範圍下，將圍籬縮到最小，並在交通尖峰時刻請義交協助指揮，將對交通的影響降到最低，但因管線圖是平面資料，實際操作時仍可能有誤差導致工期延宕，水務局會嚴加督促並加快腳步，望市民體諒。

范綱祥指出，工程延宕原因不外乎管線圖說資料不全導致施工易生疏失，加上協調不足，以及施工條件和原先規劃不同，水務局還有檢討空間。

市議員邱素芬也說，許多污水下水道的工地位於黃金地段，施工圍籬造成的遮擋以及對交通的衝擊，讓很多店家頗有微詞，認為施工期程太長影響生意；市議員林政賢也說，他雖支持建置污水下水道，但施工過程容易影響交通，工地設施會遮擋到紅綠燈號誌，且道路縮減導致塞車等，都須改善。

水務局主任秘書魏茂銹表示，為了加快速度、減少對市民的影響，施工時已將井跟井之間的距離縮短，因此才預期可在三個月內完成推進，但因管線複雜的程度不一，難免會有部分期程延宕，這是實施重大工程時難以避免的交通黑暗期，桃園區的污水下水道工程預計一一○年完工，還望民眾多多體諒。

另外，謝彰文表示，全市雨水下水道規劃長度共四八八公里，但依照桃園市審計處去年報告，目前僅二九八公里，進度牛步。

劉振宇回應說，過去雨水下水道是由各鄉鎮公所施作，可能申報進度不盡完備，去年八月向中央爭取經費執行普查，預計明年會完成，截至今年八月，建置總長度為三五五公里，進度已達七十三％。