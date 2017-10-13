〈中部〉青創「摘星」助圓夢 第二期招募33人

2017-10-13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鼓勵青年夢想家在台中築夢更圓夢，台中市「摘星計畫」招募第二期有志創業的「摘星」青年，除首年有租金減免外，還有競爭型創業經費補助，釋出卅三席助青年夢想起飛。

台中市勞工局推動「摘星青年、築夢台中」計畫，第一期遴選一○八位青年進駐審計新村、光復新村及摘星山莊三處基地，進駐兩年來不少人創業有成，除自創品牌外，也屢傳獲獎，甚至獲贈資源繼續圓夢。

勞工局指出，一期創業家有六十四人續留基地打拚事業，今年再推第二期招募計畫，釋出卅三席給夢想家進駐圓夢，進駐審計新村、光復新村的摘星青年，第一年皆減免五成租金；摘星山莊因屬市定古蹟，空間應用較受限制且交通相對不便，進駐摘星山莊的摘星青年首年減免全額租金，以減輕初創業青年經濟負擔。

勞工局指出，第二期摘星計畫也將提供競爭型創業獎勵補助，包含補助參加外部訓練費用、創業營運及裝潢等費用、辦理活動費用、創業競賽獲獎或通過創業補助計畫等，總計最高可獲近卅萬元補助。

此外，通過甄選進駐的創業者，勞工局將邀請專家學者提供進駐青年創業諮詢、營運健診及辦理各類創業培力課程等。

市長林佳龍指出，市府推出摘星計畫幫青年築夢台中，二年來不少人創業成功，包括桌遊推廣、銀髮族服務及孩子的英文輔導，甚至還有相當多文創電子商務等，他為青年們感到高興，現在要邁入第二期，他盼藉摘星青年在台中築夢、圓夢，證明台中就是大家實現希望的好地方。

此外，勞工局另舉辦「摘星之光」i-Voting網路票選活動，從第一期四十三名摘星青年中票選出前三名，除表揚外另可獲租金減免優惠，即日起至卅一日開放投票，參與投票市民將抽出十名，由市府提供摘星基地共一千元消費折價券。