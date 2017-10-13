〈中部〉1萬個穴位 大雅樹葬區動土

2017-10-13

〔記者歐素美／台中報導〕大雅環保自然樹葬區昨動土！市府將利用大雅生命藝術館旁一萬多平方公尺的土地，設置五個樹葬區，預計年底完工。副市長張光瑤表示，基地完工後，可提供一萬個樹葬穴位，讓民眾有更多元的殯葬選擇，並具有大樹及草皮，形成美麗的公園。

市府為落實綠色殯葬，改變民眾對公墓為「鄰避設施」的既有印象，利用大雅生命藝術館旁的一萬八千八百九十七平方公尺土地，規劃設置環保自然樹葬區，基地內分為五區，預計可設置一萬個樹葬穴位。

副市長張光瑤昨出席動土典禮指出，殯葬觀念隨時代變遷而改變，從土葬、火化到樹葬，市府推動樹葬是疼惜後代、節省土地的作法，所謂「落紅不是無情物，化作春泥更護花」，意義重大。

張光瑤表示，台中市目前僅有神岡樹葬區使用中，隨著火化觀念普及，接受多元環保葬法的民眾逐漸增加，今年一到九月，神岡樹葬區使用樹葬的民眾有八百一十七人，市府在大雅生命藝術館旁增設樹葬區，並於周邊植栽綠美化，讓民眾在緬懷先人之餘，也享有休閒綠地。

台中市生命禮儀管理處長陳志銘表示，樹葬是「不立碑」、「不造墳」、「不留記號」的綠色殯葬模式，大雅環保自然樹葬區是沿著大雅生命藝術館周邊進行植栽，並分成五區，未來將輪流開放民眾樹葬，永續使用。