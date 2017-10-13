〈中部〉百包落葉堆祥順公園 民代批市府失職

2017-10-13

〔記者陳建志／太平報導〕太平區佔地三公頃多的祥順運動公園，近來不但公園內堆置上百包落葉，就連灑水系統、步道、球場地磚損壞也遲未修復，民眾不滿公園花草枯死，處處坑坑洞洞變成垃圾堆，市議員李麗華、宜佳里長張麗真昨天帶著民眾出面抗議，批評市府運動局失職管理不善，要求立刻改善。

市議員李麗華表示，太平祥順運動公園面積三公頃多，設有棒壘球場、溜冰場、籃球場，還有涼亭、步道等設施，每天來運動、打球、散步的民眾非常多，近來接獲民眾反映，公園籃球場旁的樹下堆積上百包垃圾，嚴重破壞公園景觀。

李麗華表示，除了處處落葉一片髒亂，灑水設備也損壞，花草只有下雨才有水喝，多日未下雨加上炎熱，公園花草枯黃，尤其石板步道多處脫落破損，有民眾摔倒受傷，反映多次遲未修復，體育處升格為運動局後，經費、人手增加，但效率更差，和宜佳里長張麗真、多位民眾到公園抗議，要求市府儘快改善，還給大家乾淨、安全的公園。

包商想一次清運暫堆 市府促每天清

市府運動局運動產業科廖婉棋股長表示，近來適逢落葉期，負責維護的外包廠商，每天清掃的落葉達四、五十包，因想一次清運暫時堆置，才會堆放上百包落葉，此方式確實不妥，已要求廠商需每天運走清掃的落葉，灑水設備會另尋水源改善。

至於步道損壞，日前已和居民座談了解需求，將利用一千五百萬地政局基金，針對步道、體健設施、棒壘球圍網、涼亭、廁所等設施進行整體改善，目前已請建築師規劃設計中，最慢今年底前完成發包、動工。