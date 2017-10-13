〈中部〉優化公車專用道 16日起夜間刨鋪

2017-10-13

〔記者張菁雅／台中報導〕優化公車專用道鋪面因長期使用而嚴重破損，影響市容景觀，且藍色鋪面也不符交通規定，市府納入路平專案，十六日起夜間逐段刨鋪路面，部分優化公車站將暫時封閉。交通局已規劃替代行駛動線及上下客站位，工程預計卅日完成。

每晚9時至次日清晨5時50分

交通局長王義川表示，優化公車專用道路面刨鋪工程將於十六日開始，為降低對乘客的影響，工程在每天晚間九時至次日清晨五時五十分施工，因此影響乘客的時間都在晚上九時後。加上工程分段施作，每晚只會封閉一站或二站，屆時公車將改行駛慢車道上下客。

比較特殊的是，廿四日晚上九時封閉茄苳腳站（往靜宜大學方向），交通局說明，因該路段慢車道狹窄，三○○路雙節公車將不停靠慢車道站位，直接到下一站中正國小站上下乘客，請民眾多加留意。

交通局同時表示，已成功爭取預算，六日起全面啟動優化公車站體內、外牆面重新粉刷作業，預計明年初全數粉刷完成，屆時全線候車空間將煥然一新，進一步提升優化公車服務品質。

另外，優化公車專用道路平專案由建設局施工，建設局表示，將採用高速公路等級的改質瀝青混凝土，以及一吋大粒徑的瀝青骨材做為鋪面，可有效增加路面使用年限和承載能力。

欲了解優化公車專用道車站封閉及替代站位資訊，請參考http://www.taichung.gov.tw/public/data/112010/710129223753.jpg。