〈中部〉彰縣人口直直落 10年減少3萬人

2017-10-13

〔記者陳冠備、林良哲／彰化報導〕彰化縣長魏明谷昨日在員林市出席改制門牌記者會，開心的拿起大門牌，希望更多民眾來當員林人，但員林由「鎮」改制為「市」已經兩年，人口卻「縮水」二百人，除此之外，彰化縣在十年來人口一直縮減，從原本的一百三十一萬多人降為一百二十八萬多人，足足減少了近三萬人，這也讓魏明谷對於人口增加的期待，出現了極大的落差。

員林升市兩年 人口反減200人

員林市升格兩年，但轄區仍有四萬四千多戶門牌與改制後的名稱不符，為方便民眾辨識門牌地址、解決門牌混亂及張貼不齊等亂象，彰化縣政府編列四百萬元來重新製作新門牌。縣長魏明谷表示，員林鎮升格員林市，門牌也要跟著升格，新門牌設計比以往更大更醒目。

員林升格之後，人口成長卻不如預期，在二○一五年九月有十二萬四六七六人，今年九月卻減少為十二萬四四七七人，足足少了近兩百人。而人口不增反減，魏明谷指出，主要是死亡率高於出生率所致，不過目前員林有許多新建案成立，繁榮仍可預見的，未來人口一定會成長。

雖然魏明谷信心十足，但對於彰化縣而言，人口的減少卻是無法反轉的事實。在二○○七年時，全縣人口有一百三十一萬三七○九人，魏明谷上任時，人口已降為一百二十九萬一四七四人，但到今年九月間，又降為一百二十八萬二九九一人。

中市磁吸效應 彰市也少千人

縣府雖積極推行生育補助、育兒津貼等，但出生率雖略有上升，卻不敵人口老化以及人口外移，尤其鄰近的台中市在二○一○年「縣市合併」之後，產生極大的磁吸效應，不只員林市人口減少，甚至連有「全台最大縣轄市」之稱的彰化市，二年來人口也少了一千多人。

針對彰化縣人口減少一事，住在員林的市民魏小姐表示，彰化的建案多，人口卻沒增加，大多是因為年輕人長大搬出來住，新建案只是達到供給需求而已，以員林來說，升格之後帶來房價飆漲，漲幅超過三成，目前新建大廈一坪要二十萬元，跟台中市南區、大里一帶價格差不多，這對於外移人口根本沒吸引力，在同樣房價下，大家寧願選擇住在台中市郊區。