〈中部〉完成癌兒遺願 母整理29畫作開展

2017-10-13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕九歲發現腦瘤，長達廿九年抗癌歷程都是母親一路陪伴的曾耀德，五月病逝台大醫院雲林分院安寧病房，無師自通的他，留下許多精彩的畫作，昨天開展，親友擦掉淚水齊聚懷念，留下阿德永恆的愛與記憶。

「畫畫是阿德這一生中最愛、最喜歡的事」，阿德的母親林淑紅昨天分享母子生活點滴，多次泣不成聲，並以阿德為榮、為傲，邀請大家來看展。

曾家三兄弟排行老二的阿德罹患腦瘤後，出入醫院成了家常便飯，因為在家無聊，無師自通提筆畫畫，家人出遊的照片、媽媽種的花草樹木、父親的泡茶桌全成了創作來源，他最愛畫的就是媽媽。

曾耀德廿七歲時，因腦瘤開刀損及語言及記憶能力，不會講話，聽不懂別人說的話，曾擔任幼兒園老師的林淑紅自己教兒子開口學發聲，帶他走路散步，阿德才重拾畫筆。阿德喜歡大紅大綠，抽象畫風類似早年素人畫家洪通，去年底病況惡化已經無法畫出完整作品，最後清醒時，常唱歌感謝母親，五月入住安寧病房十五天，接受法師祝福皈依後隔天病逝，得年卅六歲。

林淑紅收拾傷痛的心，不眠不休整理出阿德生前廿九幅作品，為愛子完成遺願，「阿德畫展」昨天開展，安寧病房主任黃建勳、護理長李貞儀及當時照護的醫護人員、親友、普安法師都到場祝福，讓林淑紅一再感謝，相信兒子的愛永遠陪伴身旁，一幅幅阿德的畫也帶大家感受這段母子情深的感人故事。