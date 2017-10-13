〈中部〉行政園區難停車 斗六公所擬收費

2017-10-13

雲林縣府、文化局停車均收費

〔記者詹士弘／雲林報導〕收費，好像成為解決停車位不足的不二法門。斗六市縣府行政園區停車問題難解，目前縣府及台大醫院前文化局停車場均已改為收費停車，不少民眾將車改停到斗六市公所免費停車場，造成到公所洽公民眾很難停車，公所擬跟進實施收費停車，落實使用者付費，提升車輛流動率。

縣府行政園區公家機關林立，除了縣府及附屬機關外，還有縣議會、市公所、台大雲林分院斗六院區，行政機關集中，雖方便民眾洽公，但大量湧進的洽公、就醫民眾，也造成行政園區停車位嚴重不足。

洽公民眾怨公所常「車位已滿」

縣府為提高停車場車輛流動率，率先採取收費停車，接著台大斗六院區對面的文化局停車場也改採收費，果然發揮預期效果，到收費停車場停車變容易了，但不少民眾為省錢，不願就近停在收費停車場，把車開進目前仍免費停車的斗六市公所停車場，「找停車位時間比洽公時間長。」民眾抱怨連連。

市公所主秘曾建慧表示，文化局停車場開始收費後，市民代表接獲不少市民陳情，指公所停車場無時無刻呈現「車位已滿」，停車位一位難求，經深入了解，因市公所停車場免費停車，不少民眾爭相停車，排擠到公所洽公的民眾的停車機會。

綠美化後重新劃設收費停車格

曾建慧表示，公所停車場的一般及身心障礙者停車格太小，已爭取到到一千萬元經費將進行停車場綠美化，重新劃設停車格及改善行車動線，墊付案獲代表會通過後即可發包施工，完工後停車場將採「收費停車」，會參考縣府停車營運模式，提供洽公民眾約一個小時免費停車時間，停車場可能由公所自營或委外營運。