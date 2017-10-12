〈南部〉無障礙坡道限高140公分 民眾抱怨

2017-10-12

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市四維地下道每天消化大量往來中西、東區的車流量和行人，但兩邊高低差讓無障礙坡道限高一百四十公分，許多民眾抱怨連連。南市工務局承諾，會再與周邊店家及鐵路改建工程局協調，找出解決辦法。

位於北門路和民族路口的四維地下道，每天消化大量車流及往來前鋒路、民族路的民眾，但兩旁無障礙坡道卻讓市民直呼「更加障礙了」。由於前鋒路和北門路的高低差，加上受限於鐵軌高度，使得該坡道限高一百四十公分，行人經過都得彎腰低頭。民眾陳小姐表示，儘管往來相當不便，但這是最近的一條通道，與其繞行衛民街地下道，不如低個頭忍忍就過了；另名李姓大學生則批評，台南的無障礙空間都是講假的，相當克難。

面對民眾不滿的聲浪，工務局坦言當時曾考慮到通行的難度，不過在權衡預算、使用時間及結構安全後，才沒有挖深路面、減緩坡度。養護工程科科長鍾南豪解釋，當年考慮鐵路即將地下化，因此才以現有通道施作無障礙坡道，一方面節省經費，另一方面則是考量地下道的結構安全，如果貿然開挖，可能造成結構不穩定而釀成意外，種種考量下才沒有大興土木。

不過，地下化工程預計民國一一一年底才會完成，距今仍有一段不短的時間；鍾南豪強調，會再找鐵工局、附近店家及里長協調，研議挖深路面加高通行高度的可能性，盡其所能改善。市議員陳怡珍也表示，工務局應聽取建議，好好檢討，讓市民有一條方便的通道。