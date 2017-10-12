〈南部〉市警局長黃宗仁 員警滿意度8成8

2017-10-12

〔記者王捷／台南報導〕南市警察局長黃宗仁自稱「挺基層」，藍營市議員日前在議會質詢黃宗仁有關警方預算、酒駕罰款卻一問三不知，酸「真的挺基層嗎？」結果引發部分基層員警不滿，有警眷用google做了五百七十五份民調，統計發現，黃宗仁獲得在職員警八十八％的滿意度，等於十個員警中有八人支持他。

「快閃民調」台南市警察局長滿意度問卷，共蒐集了五百七十五份，問卷調查對象分為在職警六十八．五％、退職警四．五％及一般民眾二十七％；題目有三大部分，分別是「相關政策」、「個人印象」與「整體總結」，黃宗仁在各項問題幾乎都獲得九成以上的支持率。

七項政策 改善官僚體制

黃宗仁上任後提出七項警察政策，改善前任局長留下的官僚體制。第一項政策面的問題第一題「廢除了警察節各項比賽」，僅保留捐血活動，過去警察節比唱歌、拔河還有象棋，警員在繁忙勤務中還要停休練習，獲得在職警九十五％、退警八十八％的支持度。

第二題「加保車險」，不僅有強制險，台南警車還加保乘客險，保護在副駕駛座的警察，獲得在職警九十七％、退警九十六％的支持度。

第三題「提高偵查佐取締槍毒」，過去查到一把改造手槍只有三支嘉獎，但偵查佐要抓到一把槍可能需要長時間努力。黃宗仁上任後，將嘉獎提高到七支，有申請搜索票還額外多一支嘉獎，這一題獲得九十三％在職警、八十％退警支持。

第四題是「視訊會議」，台南市警局位於新營，每週所長以上的警官，要費時開車到新營參加一整天的會議，黃宗仁上任後改由上午以視訊會議，減少油料開支，在職警有九十七％、退警則是九十二％支持度。

第五題是「特勤全面不停休」，過去只要陳抗活動、首長到場，警分局都會禁止警員休假，到場維安。黃宗仁上任後，禁止分局再停休，以現有人力做維安，獲得在職警九十一％、退警九十六％支持。

第六題是設立「刁民條款」，遇到不正常的投訴，多派警力協助，獲得在職警九十五％支持；第七題是減少協勤業務，例如禽流感、登革熱噴藥，警方不用持續在現場待命，獲得在職警九十五％支持、退警則是九十二％。

在整體方面，基層對黃宗仁是否努力了解、改善基層工作都有八成以上支持；在是否覺得黃宗仁是一位好長官方面，在職警有八十八％認同，退警則有六十九％認同。