〈南部〉七股頂山建2賞鳥亭 15日啟用

2017-10-12

斥資一千八百萬元興建

〔記者楊金城／七股報導〕七股頂山鹽埕是熱門賞鳥景點，也是黑面琵鷺棲地之一，雲嘉南濱海國家風景區管理處為發展生態旅遊，耗資近一千八百萬元興建兩座頂山賞鳥亭和賞鳥牆、步道等設施，將於本月十五日啟用。

內部有無障礙設施斜坡

雲管處長徐振能表示，頂山賞鳥亭是台南市沿海第一座兩層樓建築的賞鳥亭，高五．四公尺、面寬十五公尺，內部設有無障礙設施的斜坡走道，身障朋友坐輪椅一樣可上到二樓觀賞黑面琵鷺等冬候鳥；遊客可從賞鳥亭東、南、西、北四面透過觀景口賞鳥，賞鳥亭內也設有鳥類生態解說牌。

雲管處將於十月廿八、廿九日舉辦二○一七國際觀鳥馬拉松大賽，市府和台南市生態保育學會舉辦的黑琵保育季，也將在十五日開幕，頂山賞鳥亭適時提供很好的遊憩設施。

徐振能與七股區長莊名豪、生態保育學會理事長邱仁武等人，昨特地視察頂山賞鳥亭，鳥況也很不錯。頂山賞鳥亭十五日啟用當天，將安排四百名黑琵志工手持一千兩百六十台尺長的紅綵，以「大手牽小手」、「手護黑琵」為賞鳥亭舉行剪綵儀式。

頂山賞鳥遊憩設施包括兩座賞鳥亭、四百公尺步道、沿步道設置的賞鳥牆，每座賞鳥亭還設有可容納兩部遊覽車的停車場。莊名豪、邱仁武說，頂山鹽埕最多曾有八百隻黑琵棲息，其他如反嘴鴴、黑腹燕鷗、蒼鷺、濱鷸等鳥況也很豐富，是生態旅遊的天堂，適合全家大小參與賞鳥行程。