〈南部〉陳哲男假釋 今須向雄檢報到

2017-10-12

〔記者王榮祥、黃建華／高雄報導〕因司法黃牛案入獄的前總統府副秘書長陳哲男，昨晚已假釋出獄；由於其子民進黨立委陳其邁有意競逐下屆高雄市長黨內初選，地方評估陳哲男出獄，很可能對選情造成相當程度影響。

高雄地檢署昨晚證實，陳哲男確已出獄，但依規定他必須在今（十二）日下班之前到高雄地檢署執行科報到，陳其邁昨晚第一時間沒接電話，與其熟識的民代尷尬指出，「他可能在忙」？

不具名的民進黨立委透露，獄方上週五即簽准假釋令，剛好碰上四天連假，所以昨天才執行；立委直言，陳哲男假釋後，其藍綠通吃的豐沛人脈，一定會為陳其邁多少加分，但官司的影響也待評估，對目前民調領先的陳其邁利弊如何？仍待觀察。

陳哲男今年七十六歲，曾任國策顧問、總統府副秘書長、台北市民政局長，他涉及高雄捷運泰勞弊案、梁柏薰司法黃牛案等重大官司，後因司法黃牛案、遭最高法院依貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」罪，判處有期徒刑七年、褫奪公權五年確定，於二○一四年十二月一日發監執行。

陳哲男涉及高捷泰勞弊案時，後雖經判決無罪，卻間接衝擊事件當時擔任代理高雄市長的兒子陳其邁，陳其邁後來為泰勞事件負責而下台，外界以為其父親陳哲男牽連其中、也是陳其邁下台原因之一。

據了解，在台南外役監服刑的陳哲男，近幾個月每逢假日獲准省親，都會低調返回高雄苓雅區住處陪家人，家人知道他愛吃日式料理，有時會向附近一家老字號的知名日本料理訂餐，宅配到府讓陳享用。陳哲男經常返家的消息因此不脛而走。