〈南部〉焰火加持 國慶連假台東觀光回溫

2017-10-12

〔記者張存薇／台東報導〕國慶連假再加上焰火晚會加持，台東縣觀光人潮再現，四天連假台東湧入破十萬人次遊客，估計帶來超過二億元觀光商機。

根據台東縣警局統計，七日至十日台東縣總車流量達廿二萬車次，其中以八日近七萬輛次最多，直逼去年國慶三天連假的總車流量九萬一千多輛次。在住宿部分，台東縣政府統計，七至九日三天全縣幾乎都客滿，估計每天約有三萬遊客在台東，推估一天觀光產值達六千萬元，三天就高達一．八億元。

而國慶連假最後一天的重頭戲是晚上八時開始施放的國慶焰火，包括森林公園晚會會場約有三萬人一起欣賞焰火，其他包括海濱公園、中華大橋北側卑南溪出海口、天公廟及各家戶屋頂、馬路上的觀賞人潮，縣府估計共有十四萬人，晚會結束後包括往北到花蓮、往南回高雄都大塞車，當天住房率市區約達八成五，幾間可以直接欣賞焰火的飯店住房率更是百分百，全縣平均約六成，當天觀光產值約三千六百萬元，總計四天下來觀光產值高達二億一千萬元。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，因為國慶焰火在台東舉辦，觀光表現是歷年來國慶連假最佳、也是今年各連假最佳，以往連假最後一天通常住房率才一、兩成，這次可以高達六、七成，國慶焰火真的有幫忙到。

她進一步說，觀光協會一百多間飯店、民宿業者在十月底前均推出住宿第二晚半價的優惠，十一月至明年一月則有以溫泉、美食為主題的行銷活動，歡迎民眾持續到台東旅遊。