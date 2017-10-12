〈南部〉再生粒料污染地下水？ 專家環局槓上

2017-10-12

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市民懷疑地下水被縣府填放的再生粒料污染，環保局雖已採樣送驗有無重金屬，但學者質疑官方檢驗項目不足以判定污染情況，但遭環保局駁斥。

台東縣垃圾與高雄再生粒料是以一比一．八的比例互換，填放太平溪出海口的污水廠預定地，僅一路之隔的住戶發現，最近地下水出水都有雜質，連洗澡都會癢癢的，懷疑是再生粒料污染所致。

環保局官員日前採樣，現場化驗pH值為七．五，接近中性，進一步送驗重金屬。

擁有台灣大學環境工程博士學位的台東大學通識中心副研究員許振宏指出，地下水水樣pH七．五並不能說明什麼，因為中性所以說無污染，是站不住腳的。如果鄰近或上游地下水pH是六．八或六．三，而這??是七．五，則這裡的地下水就可能是受到影響的。

專家認應比較水井有機物含量

他說，如果是沙礫層，底渣燃燒不完全的有機物就很容易滲漏至地下水，至於重金屬，在底渣及土層均較不會移動，水井水能測到重金屬含量的可能性很低，所以檢測地下水重金屬的意義不大。

他說，檢測有機物含量更能反應污染情況。鄰近如有幾口水井的話，比較一下有機物含量，應很容易判斷底渣區地下水是否遭污染。

環局指檢測重金屬才是公認方法

台東縣環保局長謝清泉表示，目前檢驗再生粒料的公認方法，就是TCLP重金屬溶出，有機物的檢測並非公認的標準檢測方式，況且，有機物是指哪些？地表及土壤中有植物動物，都是會產生有機物的來源，更不可能確定地下水中的有機物產生的來源。

謝說，焚化爐原本就是燃燒掉有機物，不可能還存留大量有機物質，所以檢驗有機物才不具意義。