〈南部〉電子票證搭公車 台東學子抽好禮

2017-10-12

有機會抽到國內旅遊、住宿

〔記者王秀亭／台東報導〕台東監理站為鼓勵縣內學生使用電子票證搭乘公車，各級學校學生即日起至十一月十二日止，持學生卡電子票證搭公車，就有機會與家人或好友搭火車國內旅遊，及住五星級飯店兩晚，學生揪團參加，抽獎次數還會加倍，台東監理站另徵求兩位校園代言人，獲選者有五千元獎學金，還會拍攝影片，並上傳臉書、YouTube。

台東監理站長周志昌表示，縣內乘坐公車者以通勤學生及銀髮族為主要族群，銀髮族因乘車有社會福利補貼，多數已有使用電子票證乘車的習慣，學生通常為了搭車通勤，才會使用電子票證，但全縣從國小至大專院校學生有兩萬九千八百多人，為鼓勵在地學子持學生卡電子票證搭乘公路及市區客運，而推出搭車送大獎活動。

即日起縣內學生只要持學生卡電子票證乘車刷卡後，上活動網頁登錄資料，每天以登錄一次為限，每筆代表一個抽獎機會，揪團參加者，個人及團體各有一次抽獎機會，首獎雖然只有一名，中獎者卻可國內旅遊三人成行，包括台鐵由台東站出發來回的火車票，帶得獎者到想去的地方，國內不限範圍得台灣好行一日券，及五星級飯店兩晚住宿。

其他獎項包括高屏澎、宜蘭及中台灣好玩卡各三組，及旅行背包、藍芽喇叭、耳機、電子票證等。

徵選校園代言人 獎學金5千元

同時徵求縣內各級學校在學學生擔任代言人，拍攝宣傳影片外，還有臉書直播活動，及協助分享貼文、推廣使用電子票證搭乘公共運輸活動，有意者可拍攝兩分鐘的自我介紹影片後報名，十五日前完成報名，將選出兩組學生，可獲五千元獎學金。