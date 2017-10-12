〈台北都會〉熊讚故事影射柯Ｐ被批鬥？ 陳佩琪否認

2017-10-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨下午和妻子、兒科醫師陳佩琪一同出席台北市聯合醫院活動，陳佩琪還化身說故事大姊姊，自編「熊讚」故事，對著幼兒園小朋友講述熊讚功高震主，每天被豺狼虎豹批鬥，仍盡力而為，希望明年底獲聘書，柯聽了也捧腹大笑。不過事後接受媒體聯訪，兩人皆否認影射柯文哲政治地位。

柯文哲與陳佩琪昨天化身說故事志工，到台北市立聯合醫院和平婦幼院區與小朋友共讀繪本「好餓的毛毛蟲」。不過，在展開共讀前，陳佩琪自編台北市吉祥物「熊讚」故事。陳佩琪說，熊讚應徵台北市立木柵動物園的吉祥物，雖然不時會被獅大王彈鼻子欺負，但不管嚴冬、酷暑、上山下海，熊讚都努力表現，世大運之後，終於成為木柵動物園唯一吉祥物。

沒想到，熊讚犯了「功高震主」的大忌，民調比老闆還高，比老闆還受歡迎，因此獅大王就下了一個處罰令，每天晚上在動物廣場開批鬥大會，讓豺狼虎豹「圍攻」，儘管如此，熊讚還是說牠會努力展現，心存善念、盡力而為，希望明年底繼續得到聘書。

由於柯文哲近來一連串言行與民進黨之間關係似乎越來越緊張，這段故事也被解讀為影射柯文哲本身。會後媒體聯訪，被問到是否覺得在講自己的故事？柯轉頭笑問記者說：「欸你哪一台的，你都專門注意人家沒注意的東西，問點營養的。」

陳佩琪受訪也否認，稱是因聽很多人說熊讚比獅老闆（指柯文哲）還受歡迎，有感而發罷了；並強調當醫生很忙，晚上回家還有很多家務，沒有在看政論節目，不太知道周玉蔻罵柯的事情，頂多上網看醫療相關資訊。