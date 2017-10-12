〈台北都會〉史前工藝「南瓜瓣陶壺」真品 十三行首展

2017-10-12

〔記者葉冠妤／新北報導〕塵封超過半世紀，全台獨一無二的《南瓜瓣陶壺》真品，將於十三行博物館首度見客！展期從十月十九日起至十二月三日，邀請民眾欣賞史前文化的陶藝之美。

十三行博物館館長陳春蘭指出，《南瓜瓣陶壺》在一九五九年由考古學家石璋如所帶領的考古隊，在十三行遺址發掘出土，因為陶壺的腹部圓股分六瓣、貌似南瓜，所以命名《南瓜瓣陶壺》，是極少數出土完整度比較高的陶器文物之一，器型和紋飾的多樣性更是全球罕見。

她表示，《南瓜瓣陶壺》是距今一千八百年至五百年的十三行文化陶器，高十五．八公分、口徑五．四公分，壺身大致呈現素面，僅肩部、頸部等圈帶印紋和刺點曲折紋做為裝飾，製陶技術純熟，特殊造型及精美多樣的紋飾，是難得一見的史前工藝。

陳春蘭說，《南瓜瓣陶壺》出土後由台大人類學博物館典藏，長達五十多年未曾公開展覽，此次適逢十三行博物館的鎮館之寶《人面陶罐》進行為期約兩個月的例行保養，因此邀請重量級的夢幻文物《南瓜瓣陶壺》「代班」，這也是《南瓜瓣陶壺》真品首度在社會大眾眼前現身。

仿製品併展 可觸摸體驗

除了《南瓜瓣陶壺》真品外，十三行博物館也一併展出透過三維掃描技術與傳統陶器製作方式的仿製品，讓民眾可以實際觸摸體驗，不僅能從視覺觀賞真品，也能觸摸仿製品來感受它的獨特魅力，展覽詳情到十三行博物館官網查詢。