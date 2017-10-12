〈台北都會〉不追、不問就動工 議員：官員失職

2017-10-12

〔記者郭安家／台北報導〕文山區滯洪池被爆是「未審先做」的違法工程，市議員認為，北市府原本還規劃該滯洪池設施與公共住宅共構，後來又暫停公宅計畫，如今再爆「未審先做」，官員失職要負最大責任，不該把責任推給中央，畢竟申請補助的是市政府，興建滯洪池的也是市府，核准公文沒下來也不追、不問就動工，是誰的責任很清楚。

議員：不該把責任推給中央

國民黨議員王欣儀說，文山區滯洪池預算於郝市府時代通過，並經議會審議，當時向營建署申請核撥經費補助二．四一億元，但柯文哲上任後未辦說明會、未經議會審議，又規劃於滯洪池上方興建公宅，導致預算追加；原本要興建一座大滯洪池，也變更設計為一大、一小滯洪池；如今爆出違法工程，官員失職要負最大責任。

無黨籍市議員李慶元表示，柯市府須說明之後接手向營建署申請滯洪池補助，究竟是拿滯洪池及公宅共構計畫向營建署拐錢，還是純粹以滯洪池設施申請補助；市府不能將責任推給營建署、水利署橫向聯繫出問題，因為申請補助的是市府，興建滯洪池的也是市府，核准公文沒下來也不追、不問就動工，是誰的責任很清楚。

新黨市議員陳彥伯說，柯文哲上任後，市府原規劃文山區滯洪池結合公宅，政策推動方式獨裁、規避議會監督，但柯凡事求快，想將之納入政績；北市工程一向是由副市長林欽榮處理，市長柯文哲常常搞不清楚狀況，柯帶進來的官僚把市政搞得一塌糊塗，把官僚拿來當寶，很多人騙市長不懂，市府官員該撤換的也不換。

但民進黨市議員王閔生認為，山區滯洪池是救人命、解決淹水問題的計畫，大家好好促成，如今中央各單位之間出問題，不要推給地方政府、互踢皮球；有任何狀況，自己內部解決，看起來有人發現出狀況，於是訴諸媒體逃避問題，心態不可取。他認為，中央部會要自己反省，不要把地方殷切期盼的建設污名化。