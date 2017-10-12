〈台北都會〉新北捷運環狀線一階 今全線合龍

2017-10-12

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市「三環三線」核心第一環的捷運環狀線第一階段，今天（十二日）凌晨進行全線合龍，工程進度近八成，後續機電與軌道工程將接力進行，預計一○七年底完工。

環狀線第一階段全線十五．四公里，設十四座車站與一處機廠，行經新店、中和、板橋、新莊等人口稠密區。

市府捷運工程局局長趙紹廉指出，十二日凌晨零點，板橋區新站路上的環狀線主線最後一根軌道梁完成合龍，代表工程最難的部分已完成，環狀線工程從地面下到高架段，囊括地下車站、潛盾隧道、跨河段、平行高架段、全台首見的疊式高架段、台六十四線共構「一線天」落墩、島式月台、側式月台、中運量捷運五星級的機廠等，工程複雜及工法多樣性，可說集捷運建設技術的大全。

他舉例說，板橋文化路的板南線在地底下十二公尺，興建中的環狀線在地面上約十公尺高，兩者相差廿二公尺，但環狀線的墩柱深入地底約五十公尺，與板南線水平相距不到一公尺，鑽挖時格外小心。

另外，大坪林捷運站採潛盾工法，潛盾機鑽入營運中的新店線大坪林站正下方施工，也要避免震動與施工範圍影響營運中的路線。

中和中正路及台六十四線 施工封閉

另外，為了辦理「三環三線」捷運環狀線在中和區中正路（鄰近及橫跨台六十四線）高架橋排水工程、鋼構補漆及隔音牆組施工，即日起至十月廿五日的每天深夜十一點至翌日清晨六點，封閉中和區中正路及台六十四線。