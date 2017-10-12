〈台北都會〉獎金比4都 少1千 新北外勤清潔隊員怒抗議

2017-10-12

新版獎金駕駛8千外勤7千

〔記者何玉華／新北報導〕新版的清潔隊員每月清潔獎金十月起發放，並追溯至今年一月，分成外勤隊員七千元、駕駛員八千元兩種額度，引發外勤隊員不滿，質疑環保局「一市兩制」，製造階級對立及內部矛盾，且除台南外，其他四都統一發給八千元，環保局工會昨上午聚集一百多人抗議，要求統一發八千元；環保局長劉和然下午答覆議員質詢時表示，十月底前會對經費分配、工項等提出檢討報告。

環保署在一○三年七月底公告，清潔隊員每月的清潔獎金上限從六千元調升至八千元，各直轄市都調整獎金，新北市原本獎金每月六千元，因為人員多，原本擬先補足員額再討論清潔獎金調整額度，不過市長朱立倫去年十月同意一○六年預算先編列一億元發放清潔獎金。

環保局慎重其事在各區召開說明會蒐集意見，劉和然表示，因為屬於獎金性質，對人力流動頻繁、風險壓力高的工項多一點獎勵，這包括駕駛員、廚餘班、夜班，不過並非僅就「辛苦層面」來單一考量，最後以駕駛垃圾車行駛小巷的碰撞風險高，駕駛員經常自掏腰包賠償車損，且需要有證照，決定清潔獎金分成駕駛八千元、外勤隊員七千元。

但環保局工會理事長許效溢表示，經多次協商，工會並未同意環保局的差別待遇發放，環保局卻逕自在七月宣布發放標準並追溯至今年一月，一千元的差別待遇，不但與其他縣市同工不同酬，也造成新北清潔隊員內部的差異與矛盾。

民代促駕駛員從提升安全獎金著手

市議員許昭興、王淑慧、何博文、賴秋媚等人昨舉辦「清潔獎金發放不公」公聽會，環保局僅派科長出席，引起議員不滿，質疑環保局沒有誠意；議員們批評，去年審查環保局預算時一毛不刪，足夠清潔獎金每人發放八千元，若駕駛員的壓力比較大，應該提升原有的駕駛安全獎金，而不是從清潔獎金中去製造矛盾。

何博文並說，從審計處一○五年的決算資料顯示，環保局總預算剩餘五億多元，有餘裕多編人事費，卻寧願節餘而不發足獎金。

劉和然解釋，環保局人事費用年年增加，一○五年人事費並沒有結餘；環保局發言人孫忠偉指出，審計資料提到，因人事費不足，還申請動支員工準備金兩千萬元，至於五億多元的節餘款項，是轉付焚化廠操作廠商售電所得的經費較估計減少，及回饋金、公務車油料和養護等經費的結餘，不能移作人事費或拿來發獎金。