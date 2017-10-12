〈北部〉紓解國五車流 吳成澤促推預約上路

2017-10-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國慶連假期間，交通部實施國道離峰通行費七折優惠，希望移轉車流，但國道五號北上路段仍然塞爆，宜蘭縣代理縣長吳澤成認為，預約上路給予通行費打折，配合離峰優惠政策，減少用路人在同個時段一窩蜂湧上國五，效果才會比較大。

高公局坪林行控中心統計，七到十日國慶連假，國五北上車流以九日最多，有三萬七千八百七十七輛，塞到隔天凌晨一點，十日兩萬九千七百三十五輛，當晚九點就紓解。

雪隧主線北上回堵情形也是九日最嚴重，宜蘭端洞口一度回堵七．五公里，頭城交流道回堵二．七五公里，車輛上交流道時間要八十分鐘以上。

吳澤成說，國道離峰優惠是提醒用路人哪個時間比較沒車，「告知」用意大於「優惠」，若在離峰時間同時上路，離峰又變尖峰，今年國慶連假，用路人擔心最後一天塞車，反而擠在倒數第二天北返，造成國五大塞車。

「優惠誘因加上正確訊息效果會更好！」吳澤成說，縣府曾建議交通部施行預約制，引導用路人事前透過網路、APP預約時段上國五，預約人享有通行費打折或半價，再把高速公路預估交通量上網公告周知。

吳澤成說，用路人比較想知道什麼時間是交通尖峰？何時離峰？目前的狀況，通常在上路前才看手機APP查詢路況，以致車輛難以有效分流，如果事先預約，搭配優惠費率，效果可望事半功倍。