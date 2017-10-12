〈北部〉發明安全針具防被扎 慈濟科大獲金牌

2017-10-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕調查發現，台灣有高達七十八％的醫護人員，為病患打針曾遭遇過針扎的意外，萬一病人是B肝、愛滋病患者，就有疾病感染風險！慈濟科技大學護理系師生研發的「預防針扎之連動式安全針具」，不但可以解除醫護遭針扎的危機，也拿下二Ｏ一七年台北國際發明展的金牌。

今年的台北國際發明展共有十六個國家、八百四十五件作品參加，花蓮慈濟科技大學共獲一金牌、一銀牌及兩面銅牌，獲得金牌的「預防針扎之連動式安全針具」，是護理科系學生經過臨床實習後，發現「打針」這項工作有高度風險，因而嘗試做出的發明。

護理系副教授林祝君說，統計顯示，台灣的醫護人員一年有八千次的注射針頭扎人事故，且有高達七十八％的護理人員碰過針扎，如病人帶有Ｂ型肝炎、愛滋病等傳染疾病，就可能透過血液傳染給醫護人員，因師生共同發想如何改良注射針筒，而在針筒上加裝連動桿，當注射時針頭才會伸出，拔針時針頭就沒入塑膠套筒內，不會外露扎人，且針筒設置斜面、加快護理師從藥瓶抽出藥劑的效率，獲得大會評選為金牌。

另外，獲得銀牌的「傷口模型結構」，可以讓護理師練習傷口換藥，透過3D列印以及矽膠翻模，做出逼真的傷口模型，比傳統重達三公斤的教學傷口模型更輕量、只有五百公克，病患的家屬也能自行練習傷口清潔及消毒，練習後再實際「上場」，減少病人傷口感染；銅牌則包括跑步者專用的「步幅控制裝置」、「具筆燈之膠台結構」。