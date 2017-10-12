〈北部〉水稻缺水變白穗 新豐農民怒吼

2017-10-12

池塘乾、水位低 農損數十公頃

〔記者廖雪茹／新豐報導〕目前正值二期水稻抽穗期間，需要大量用水，新竹縣新豐鄉卻因部分池塘乾涸、水位低，造成農田缺水、稻穗枯萎，出現「空包彈」的白穗現象，初估受損面積恐達數十公頃，近百名農民擔憂心血白費，昨天集體表達不滿，要求政府採取補救措施及賠償損失。

上游截水、搶水 水利會認疏失

經濟部水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，久旱不雨，水情欠佳，八月起實施農業減量供水，目前打七五折，水利署已在十月一日成立抗災緊急應變小組因應，北水南調，從翡翠水庫每日支援石門水庫六十萬噸供民生用水，但還是不夠，因此請水利會加強灌溉管理，避免浪費。

桃園農田水利會管理組長謝清文說，有農民質疑上游截水、搶水，確有疏失，但他也指出不少農民放水時疏忽忘了關水，導致池塘乾涸，水利會將採加班或僱用臨時工加強巡查。

新豐鄉是新竹縣水稻面積最大的鄉鎮，二期稻作約六百公頃，水源來自石門水庫，經光復圳引灌，相距六十公里遠。

農民羅有亮說，全鄉三十三口池塘，除八之十二及十四號池已乾涸，其他池塘也多呈現低水位。他推估稻田乾枯達數十公頃，每公頃損失八到十萬元不等。

農民莊育來說，新豐位居灌溉水圳最末端，水利會正實施減量供水及「停三供四」政策，水量不夠大，還沒送到，已被上游截走；苦等三天等到水來，也只剩下一點點可用。他建議不要減量，每天供水。

新竹縣水稻育苗技術研究協會理事長魏新棋說，已乾枯出現白穗的稻田，現在補水也來不及了，但農民已投入買苗、翻耕、施肥等成本都將血本無歸，要求政府補償。

新豐鄉農會理事長劉展維說，休耕辦法要求綠肥存活率達五十％才補助，造成休耕田搶稻田水的怪現象。

損害20％以上 可申請天災救助

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱表示，除了參加稻作保險可理賠，個體戶若水稻損害面積超過二十％以上，也可向鄉公所申請農業天然災害救助。

鄭旭凱也提醒，農民要加強自我管理，若發現有其他農民忘關水，也可轉請水利會人員告知。