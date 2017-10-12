〈北部〉桃園樹保 居六都門檻最高量最少

2017-10-12

護樹團體爭公民參與、地方立法

〔記者陳昀／桃園報導〕市府昨天召開桃園市樹木保護審議會，審查桃園境內列冊登錄受保護樹木資格，護樹團體會前在市府門口抗議指出，六都之中，桃園的樹木保護標準最為嚴苛、受保護的樹木最少，且審議會只開放「利害關係人」進場，也提出樹保三訴求：公民要參與、資訊要公開、地方要立法。

市府農業局對此表示，市府去年一月草擬自治條例時，中央公布了「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」，由於受保護的樹木會直接牽涉到私人財產的使用權益，認定後也將影響公帑支出，市府認為依循中央的標準會較為嚴謹、完備，決定不再另訂自治條例，而樹保團體的兩項訴求則有討論空間。

桃園護樹陣線召集人吳凱琳說，桃園遵行的中央樹保標準過於嚴苛，像是要求樹齡一百年與樹胸高直徑需達一百五十公分，這等於清末民初以前的老樹才有機會被保留，樹木會越來越少，希望市府能訂定自治條例，期能更有效率、彈性地保護樹木。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，除了台南，另四都的樹齡限制僅五十年，樹胸高直徑也只有八十至九十公分，桃園應該比照辦理。他說，扣除各領域專家學者外的民間團體代表，台中市的樹保審議會開放三席，雙北各開放兩席，桃園卻無席次，要求市府應開放公民團體列席或旁聽，並公開會議紀錄。

農業局︰遵循中央 會滾動式檢討

農業局表示，因為地方政府訂定的樹保自治條例標準不一致，造成爭議迭起，中央因此整合認定統一的標準讓各縣市政府遵循，而市府每五年會執行一次樹木普查，也會進行滾動式檢討；此外，目前審議會邀請的各方代表已具其代表性，是否邀請護樹團體參與及是否公開，後續會評估其他縣市的經驗及效益再行考量。