〈北部〉龍潭瀝青廠堆刨除料 議員怕混進鋪路

2017-10-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府工務局昨在市議會進行工作報告，市議員楊朝偉質詢時提出多張照片，直指龍潭瀝青廠將瀝青混凝土原料與刨除料堆置在一起，抨擊工務局督導不周，讓廠商可能鑽漏洞，將刨除料摻雜製成瀝青混凝土鋪路，也質疑廠商堆置刨除料的合法性，要求落實監督；工務局長黃治峯表示，施工前都會派員駐廠監督，確保使用新料製作瀝青混凝土，不過，廠商在廠內堆置刨除料，不屬工務局管轄。

楊朝偉︰新舊料堆一起 應落實監督

楊朝偉表示，市府規定，由養護工程處主管的十五米以上道路，必須使用新料製成瀝青混凝土鋪路，但龍潭瀝青廠卻將新、舊料堆置一起，質疑廠商可能摻雜刨除廢料製作瀝青混凝土，要求工務局應確實監督、把關，「不要讓人看到坑路就想到桃園」。

工務局︰摻雜有規定 鋪路前會駐廠

黃治峯回應說，工務局進行鋪路前都會派員駐廠，確保廠商使用新料製作瀝青，不過，由區公所主管的十五米以下道路，可接受摻雜至多三成的刨除料製成瀝青混凝土鋪路；他說，工務局將刨除料也視為有價料，每立方公尺可向回收廠商收取七○六元，目前也委外研究，摻用刨除料的建材能否作為路基材料。

工務局品管勞安科長黃全成表示，目前委託中華鋪面協會研究刨除料加上水泥等原料是否可作為路基使用，若研發成功將會是三贏局面，可不必開挖河川取得原料、破壞生態，解決刨除料的去處、創造循環經濟，政府也可用低價取得路基材料。