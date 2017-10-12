〈北部〉二戰軍事遺構 宜蘭擬再造拚觀光

2017-10-12

縣府爭前瞻1億元 進行調查及修復

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕二戰時期日軍在蘭陽平原設三道防線抵禦盟軍搶灘，碉堡、戰車壕、作戰指揮部，都成為珍貴歷史戰地遺構，宜蘭縣文化局向文化部提報前瞻計畫，爭取一億元經費，盼讓日治軍事遺構群風華再現，提升觀光價值。

日軍在蘭陽平原所設的三道防線，第一條防線在頭城鎮竹安、蘭陽溪、冬山河河口沿線，在此挖設戰車壕、傘兵坑、建造機槍堡，第二條在宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮建機堡等防禦工事，第三條在蘭陽平原臨山沿線，設陸海空軍作戰指揮部，在山區挖設坑道，戰爭末期，宜蘭成為日軍特攻戰機停放地，對戰局影響至關重要。

戰地遺構歷經風雨侵蝕，有的損壞，有的被土石掩埋，文化局向文化部提報「蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現」專案計畫，打算爭取一億元前瞻經費，完成調查研究與修復工程。

不具文資身分 壯圍碉堡建觀景台被批

不過，壯圍鄉大福試砲場南端自行車道旁，有座日軍反制盟軍登陸的鋼筋混凝土造碉堡，壯圍鄉公所以碉堡為地基新建觀景平台，文史工作者批評破壞二戰遺構，並指地方空有好的歷史觀光資源，公部門卻不善加利用。

壯圍鄉長簡文魁解釋，鄉內這座沿岸碉堡不具文資身分，長期欠缺管理，任其荒廢，居民反映應予活化，鄉公所編列一百一十萬元建觀景台，供遊客眺望美麗海岸風光，相關工程沒有破壞碉堡，反而增進二戰遺構觀光價值。

宜蘭縣文化局長李志勇說，縣內二戰歷史遺構眾多，具文資身分且有緊急修復需求，才會被納入專案計畫，壯圍鄉沿岸設觀景台的碉堡，還不具文資身分，同意鄉公所先建設景觀平台，前提是不能破壞結構體，未來若被登錄為文化資產，便可恢復原狀。

專案計畫除了涵蓋二戰軍事遺構，老舊眷村也被納入其中，坐落宜蘭市菁華地段的化龍一村眷村群，鄰近宜蘭美術館、宜蘭文學館、大型百貨公司，文化局一併爭取經費，希望儘早啟動修復與保存工作。