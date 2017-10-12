〈北部〉台13線4億工程路不平 苗工段：5公分瀝青待封層

2017-10-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局苗栗工務段，進行台十三線苗栗市大坪頂路段截彎取直工程，總經費達四億元，預計十一月中旬完工，但因台十三線為要道，已先提供用路人通行，不過，有民眾發現高架橋段接縫有高低落差，尤其影響機車騎士安全；苗栗工務段表示，還有五公分厚瀝青封層尚未施做，會請廠商先就進橋板部分延伸，減緩落差。

台十三線是苗栗縣山線地區重要的南北向要道，也是苗栗市通連銅鑼鄉的主要道路之一，但其中大坪頂路段，舊路線隨地形而建，向南爬升蜿蜒，短短不到一公里，就有八個陡彎，且為雙向單線車道，交通事故頻傳。

經地方政府反映，公路總局編列四億元經費，由苗栗工務段於一○四年底進行台十三線大坪頂卅二公里卅八公尺到九百五十公尺路段的截彎取直工程，部分路段採高架橋銜接，並拓寬為雙向雙車道。

工程道路主體已完工，苗栗工務段考量用路人需求，於九月初開放通行，不少用路人都認為，較舊路線好走許多，不再像以前「彎來彎去」。

不過，彭姓苗栗市民指出，平面道路與高架橋銜接處，雖有柏油填補，但仍有不小的高低落差，尤其機車騎士行經，會出現不小的跳動，影響機車騎士安全，質疑萬一有民眾受傷，豈不是要國家賠償？

該路段仍屬工區 會先減緩落差

苗栗工務段長陳禎康表示，目前平面道路路段僅有粗級配瀝青，還有五公分厚的細集配瀝青層尚未封層，導致與高架橋路段銜接處有落差，會請廠商先就進橋板部分的瀝青填補範圍延伸，減緩落差。

陳禎康說明，工務段考量台十三線用路人眾，舊路線因南端引道南下側檔土牆工項施工，暫時封閉，所以先提供已完工的新道路讓用路人改道通行；但因工程還未完工，該路段仍屬工區，沿途也設有工區警示標線、標誌，請用路人行經時，遵守工區時速卅公里速限，保障行車安全。

總體工程會整平 11月中旬完工

陳禎康指出，待南端引道南下側檔土牆工項完成，包括與舊路線的道路銜接處，也會一併加封整平，總體工程預計十一月中旬完工；工務段也會確實驗收，確保工程品質，維護用路人行車安全。