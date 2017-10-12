〈北部〉8年省20億 後年底桃園全市換裝LED路燈

2017-10-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有十六萬餘盞路燈，屬於ＬＥＤ型式的只有四萬多盞，其餘為較耗電的高壓鈉燈，市府計畫全部更換為ＬＥＤ路燈，將透過能源節省（ＥＳＣＯ）計畫，以節省的電費來支應裝設ＬＥＤ路燈的經費，預估二○一九年底全市可進入智能ＬＥＤ路燈時代。

工務局養護工程處長劉軍希表示，十二萬餘盞智能ＬＥＤ路燈的建置費用估計要價十九．七億元，倘若由政府裝設的價格過高，而透過ＥＳＣＯ計畫，可將裝設智能ＬＥＤ路燈後所節省的電費用以支付廠商裝設的費用，市府可以不必編列汰換耗電路燈系統的經費，且路燈的維修也委託得標廠商負責，目前擬定的ＥＳＣＯ計畫以八年為周期，市府明年會編列預算委請專案管理（ＰＣＭ）廠商進行規劃，預估後年開始以一年的時間完成建置，也就是二○一九年底，桃園市可進入智能ＬＥＤ路燈時代。

省下經費用來支付裝設及維護

劉軍希指出，桃園市現有路燈十六萬餘盞，每年所需的電費約二．三億餘元，裝設智能ＬＥＤ路燈系統後，每年電費可降為八千五百萬元，節省達一．四五億元，八年的周期扣除第一年的建置時間，後七年可省下約十．二億元電費；另外，目前路燈系統每年維修費也達一．二九億餘元，八年得耗費約十．三億元，合計八年可節省電費及維修費約二十．五億元，用以支付廠商的建置及維護經費。

他表示，市府的ＥＳＣＯ計畫估計得支付廠商費用約廿八．七億餘元，若市府不更換智能ＬＥＤ路燈系統，八年內也得支出相同的費用，建置智能ＬＥＤ路燈系統等於無須多花錢，又可節能減碳。

建立智能系統 故障主動通報

劉軍希表示，現行路燈損壞都是透過例行巡修或里辦公室回報，規劃建置的ＬＥＤ路燈系統將會建立智能系統，只要燈具故障就會主動通報控制中心，控制中心可立刻派工養護，不僅縮短作業流程，也減少巡修人工；另外，ＬＥＤ路燈用電只有傳統高壓鈉燈三分之一左右，目前桃園市以二百瓦到三百瓦之間高壓鈉燈數量最多，占總數量九十九％以上，未來只需裝設九十瓦的ＬＥＤ路燈，就可提供同樣的照度。