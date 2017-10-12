〈中部〉世界安寧日前夕 家屬分享臨終關懷

2017-10-12

〔記者歐素美／台中報導〕每年十月第二個週六是「世界安寧日」，台中慈濟醫院宣導臨終關懷及安寧居家護理，昨邀請曾永洲、蔡秀英夫婦分享父親罹癌後，在台中慈濟醫院（心蓮）安寧病房度過的最後時光。夫婦倆表示，醫院安寧醫療團隊提供臨終關懷及安寧居家護理，並鼓勵病患家屬把握機會「道謝、道愛、道歉、道別」，讓死生兩無憾。

曾老先生罹患攝護腺癌，前年癌細胞擴散全身，台中慈濟醫院建議入住安寧病房，家屬一度擔心住進安寧病房等於等死，經院方解說有兩位主治醫師共同照顧，才安心入住，病情好轉後則回家接受居家照護。

蔡秀英說，一開始要幫公公接點滴、沖管路，手都會抖，但熟能生巧，居家護理師每三天到家協助，萬一有狀況也有廿四小時接電話的護理師可提供幫忙。去年七月，公公因肺炎再度住進安寧病房，不只護理人員，音樂志工更會唱他喜愛的日本歌，陪伴他度過愉快的時光。

曾永洲說，爸爸接受日本教育，平日很威嚴，從不說愛及感謝，住院最後兩週不但每天和媽媽及媳婦說「足感謝你、足愛你們」，還會送氣球花束給媽媽，表達愛意，在安寧團隊護理師鼓勵下，家人互相「道謝、道愛、道歉、道別」，父親已於去年十月十三日走完人生，享壽八十二。

台中慈濟醫院安寧療護團隊醫師林巧容表示，安寧療護服務對象除了癌症、漸凍人外，目前健保給付並納入包括老年失智症、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、大腦病變（如中風、巴金森氏症）、嚴重肺纖維化、慢性肝病、肝硬化、急性與慢性腎衰竭等八類末期病人的安寧療護，造福更多末期病人。