〈中部〉活動結束隔天獲邀 模範勞工批離譜

2017-10-12

〔記者張軒哲／台中報導〕市府十月一日在台中公園舉辦「友善國際勞工嘉年華」活動，邀請模範勞工與會，今年甫當選台中市模範勞工的侯先生，卻於活動隔天才收到邀請公文，經電詢勞工局得知，邀請公文九月廿九日星期五才寄出，他收到公文已經是十月二日。市議員楊典忠認為，若行政作業趕不及，電話、簡訊、e-mail都可以即時傳遞訊息，市府的做法「很失禮」，實在需要改進。

台中為全台移工人數第二多的城市，農曆八月十五日是台灣的中秋節，越南也有過中秋的習俗，市府舉辦「友善國際勞工嘉年華」活動，讓移工與市民共同歡度中秋節慶，活動有ＤＩＹ攤位，讓大家動手體驗星星燈籠製作，以及才藝、剝柚子趣味競賽。

住在海線的侯先生不僅沒有邀請卡，連邀請公文都是後補寄送，公文中提到「臺端若能出席本次活動，本局將邀請臺端擔任活動貴賓並加入成為花博國際移工志工團員，另本局將協請臺端的推薦單位給予公假，而支持給予協助臺端參與活動之推薦單位，參與本市幸福職場選拔，評審時可列為加分題目」。

勞工局稱桃園參加者不來 致發文慢了

侯先生說，活動都結束了，才收到公文實在很離譜，根本來不及參加。楊典忠說，內容如果只是活動邀請也罷，但是卻因為事後收信竟成為一場空，令人失望。

勞工局局長黃荷婷說，因為活動有邀請桃園的模範勞工來觀摩，才計畫要安排台中市的模範勞工一起交流，但桃園的模範勞工活動前一週決定不來，有影響到活動作業流程，導致發文比較慢一點，下次會檢討改進。