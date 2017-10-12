〈中部〉台中女兒圓夢獎 女大生畫貓犬收容地圖

2017-10-12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十月十一日為「台灣女孩日」，台中女兒館昨天發表「台中女兒圓夢計畫」成果，共有十組高中及大學女孩入選得獎，其中優等獎由三名大學新鮮人彙整出「台中流浪貓犬收容所地圖」，並實際探勘、整合資訊，打造資源平台，讓民眾動保愛心不遺漏。

3女生高中時 訪6收容所整合資訊

來自新社高中、興大附農的陳心潔、黃珮慈、黃怡卿組成的「踏浪隊」，高中時參加關懷生命社團，發現大多數的流浪犬仍靠動保人士設立的私人收容所收容救援，因資源缺乏，常求助無門，她們透過獸醫介紹，走訪山城、海線和屯區共六座狗場和貓屋，記錄實況、並畫出地圖，整合零散的狗場資訊。

三人也將成果巡迴校園展覽，引起外界關注，並成功發起多場募款義賣，未來將設置網路平台，讓外界想投注愛心的民眾有管道出錢出力，讓資源合作分配。她們說，這不只是動物保護，更是生命教育。

台中女兒館即起展至明年2月11日

台中女兒圓夢計畫「責任獎」得主中山醫大羅晧耘、中興大學阮英閔，以環島推廣淨灘減塑，在高美濕地、花蓮七星潭淨灘，以旅程結合錄影製片，故事行銷，呼籲在生活中落實環保。

「知識獎」亞大的五名大學生，在南投魚池頭社國小帶領三日暑期營隊，幫助三十名學童開啟對科學宇宙的興趣，以及電腦使用技巧。

「台中女兒圓夢計畫」即日起在台中女兒館展至明年二月十一日，另推出性別平權實境遊戲「女孩Daisy的驚奇歷險」，透過實境遊戲認識性別平等、學習尊重，活動將至今年底。