〈中部〉跨年晚會移師秀水 頭獎轎車助陣

2017-10-12

〔記者劉曉欣／秀水報導〕就是霸氣！今年彰化縣跨年晚會首度移到秀水鄉舉行，在地的秀育公司更是大手筆贊助晚會，捐出一部價值超過五十萬元的轎車作為摸彩獎品，許多秀水鄉親已經開始廣邀親朋好友來秀水跨年，希望好運旺旺來，能夠把汽車開回家！

秀水鄉長梁禎祥表示，為了辦好秀水史上第一次的跨年晚會，全鄉動起來，他認為跨年晚會要有超人氣，就是歌手陣容要堅強，以及摸彩獎品要能吸引人心，所以，他找上秀水鄉傑出企業家梁徽彬，兩人同是彰化縣梁氏宗親會，獲得梁董一口答應，立即捐贈一部國產轎車作為摸彩大獎，市價超過五十萬元。

梁禎祥強調，秀水鄉每戶都會事先發放摸彩券，全鄉約有一萬多戶，並將保留五千張在跨年晚會的現場發放，索取條件為兩張發票換一張摸彩券，由於有汽車大獎作號召，許多鄉親都已經躍躍欲試，選擇在家鄉跨年，希望能夠在新的一年就能拿到汽車大獎。

梁禎祥表示，跨年晚會將封閉四十八米寬的秀安路來搭舞台，秀安路兩端是彰鹿路、彰水路，往來交通便利，晚會由縣府補助五百萬元，感謝鄉代會通過一百五十萬元配合款，目前正在辦理晚會相關招標作業，頭獎汽車將會在跨年倒數之後進行摸彩，依規定得獎人必須在現場才能領取，在汽車大獎的號召力下，將把跨年晚會氣氛帶到最高點！