〈中部〉這對夫妻196歲 包容維繫婚姻80年

2017-10-12

〔記者張聰秋／花壇報導〕國內離婚率不斷攀高，婚姻經營不是那麼簡單，彰化縣已邁入高齡化社會，全縣今年一○○歲以上人瑞就有一九八人，其中，埔鹽鄉一○○歲人瑞劉律與九十六歲的劉梁阿卷老夫妻，夫妻倆年齡加總一九六歲，八十年前經由媒妁之言結為連理，結婚生活逾一甲子又三分之一，獲得橡樹婚榮耀，談及夫妻相處之道，劉律說，「某（老婆）是娶來疼的！互相包容！」

劉律和劉梁阿卷生下九個小孩，子孫滿堂，昨天他們在孫兒女的陪同下，出席由縣府為慶祝重陽節在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦「高齡同學會」活動，劉律和劉梁阿卷夫妻倆互動自然、默契十足，以無聲勝有聲傳遞出幸福，煞羡旁人。

根據統計，彰化縣六十五歲以上人口占一四．五％，其中，一○○歲以上人瑞就有一九八人、九○歲以上有五五五九人、六○歲以上約廿萬人，而結婚滿八十週年的橡樹婚夫妻有一對、滿七十週年的白金婚夫妻有一二七對。

縣府邀請當中的四十四位百歲人瑞和四十八對結婚七十年白金婚夫妻、結婚八十年的橡樹婚夫妻劉律和劉梁阿卷，在「高齡同學會」中同樂。

魏明谷說，劉律和劉梁阿卷夫妻年齡合計一九六歲，相當不容易，不僅感情好，也相當長壽，是老夫老妻百頭偕老的最佳典範。

全縣最高齡一○八歲的梁李險分享長壽之道，她說，不挑食、不要想太多、早睡早起，會越活起快樂。他喜歡吃芭樂、焢肉飯和豆腐魯等古早味美食。