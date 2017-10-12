〈中部〉比賽得獎做愛心 竹高11年不輟

2017-10-12

陳信良老師發起 回饋家扶

〔記者謝介裕／南投報導〕愛的傳承﹗南投縣竹山高中老師陳信良小時家境貧困，曾獲南投家扶中心協助才能安心就學，十一年前發起「比賽得獎做愛心」 活動，今年廣告設計科學生在校外海報、漫畫比賽中獲獎，師生延續此傳統，將捐贈包括一萬元獎金在內的二萬二千元給南投家扶中心，作為照顧弱勢兒童之用，雖然金額不多，卻別具飲水思源意義。

竹山高中廣告設計科高三學生陳芷妤，參加中區國稅局舉辦的「電子發票創意無限海報SHOW」比賽，以愛地球、環保概念為主軸，設計「電子發票愛地球、購物明細一把罩」作品，擊敗來自台中、苗栗等中部縣市好手而獲得冠軍。

另外，同校學生黃渝媛、林佑珈兩人則獲得佳作，另一名同學林子晴，在「漫漫玩稅有趣、就i電子發票」比賽中獲得第三名。

由於學校老師陳信良小時家境貧困，曾獲南投家扶中心協助才能安心就學，並一圓教職夢想，十一年前，與同校擔任老師的妻子杜婉婷，一起帶領學生將參加比賽的獎金捐贈南投家扶中心後，「比賽得獎做愛心」便成了該校特有的優良傳統。

校方表示，設計類科所須材料費用相當多，以海報為例，從水彩筆、紙張迄顏料，每一樣都須要錢，一度學生打算把所有獎金捐出，經師長勸說後，才共同捐出一萬元獎金做愛心，陳信良、杜婉婷夫婦倆則加碼一萬二千元，合計捐出二萬二千元給南投家扶中心。

廣告設計科學子 傳承愛心

南投家扶中心主任魏季李說，該中心目前扶助的弱勢學童約三千二百人，每月包括扶助金、獎助學金、急難救助以及人事、水電等成本，所須費用須八百萬元以上，惟因景氣不佳，使得募款工作一年比一年困難，感謝竹山高中師生愛心，將善用學生們得來不易的獎金，讓弱勢兒少獲得更好的照顧。