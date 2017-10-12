〈中部〉中火9號機組許可證展延 市府駁黑箱說

2017-10-12

公開審查 國民黨民代籲開聽證會

〔記者張菁雅／台中報導〕市府在九月二十五日通過台中火力發電廠九號機組操作許可證展延申請，市議會國民黨團十一日與立委顏寬恒、江啟臣聯合召開記者會，痛批市府黑箱審查，並表示，中火還有九組機組的許可證將在明年二月到期，市府應舉行聽證會，公開審查。市府則說，依自治條例規定不再核發新許可證，既有許可證則納管，並縮短展延期程，請國民黨勿誤導民眾。

停發新證 市府：109年減40%生煤用量

國民黨黨團書記長李中表示，根據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，台中火力發電廠必須在四年內減少生煤用量四十％，並自一○七年十二月三十一日起將生煤堆置場所改為封閉式建築；但根據台電的說法，這些都無法在期限內完成，市府卻在九月二十五日通過中火九號機組操作許可證展延申請，根本是把自治條例當廢紙。

江啟臣指出，市長林佳龍日前才為了火力發電廠排放PM2.5一事槓上經濟部，市府對外罵中央、罵中火，私下卻偷偷摸摸展延許可證，玩兩面手法，市民情何以堪。顏寬恒也說，林佳龍一再宣傳已改善空氣品質，紫爆天數減少，其實是環保署配合在去年底提高「空氣品質指數」標準，將PM2.5紫爆標準從每立方公尺七十毫克放寬到一百五十毫克，中央與地方聯手欺騙市民，讓市民誤以為生活在安全的環境中。

除了九號機組，中火另外九組機組的許可證將在明年二月到期，國民黨團與顏寬恒、江啟臣都要求市府在換證前必須舉行聽證會，由專家、學者與市民共同公開審查，不能再黑箱作業。

指控不實 環局抗議藍營勿讓市民誤解

環保局則表示，自治條例目標是一○九年減少中火四十％生煤用量，在此之前也不再核發新許可證，既有許可證則納管，不提高核准用量，並將展延期程自每五年一次，縮短為每兩年一次，藉提高檢視頻率，發揮約束功能。環保局並抗議「黑箱作業」的不實指控，呼籲國民黨確實了解自治條例內容，避免刻意造謠、抹黑讓市民誤解。

環保局強調，因九號機組不是新設，而是舊證展延，依空污法規定採書面審查，審查內容包括：製程流程、污染防制設備、原物料的使用量和排放量的估算。中火十組燃煤機組發電量合計佔全國用電量二十％，若九號機組許可證未展延，等於少掉二％全國用電量。

環保局也說，在市府嚴格要求下，中火除著手進行燃氣機組設置計畫外，也採用較高品質的生煤，降低硫氧化物的排放，中火的硫氧化物已從一○四年的一萬五四○三噸，降至一○五年的一萬五一五五噸，展現初步改善成效。