〈中部〉貪拍日月潭九蛙 小心陷淤泥

2017-10-12

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期乾旱不雨，日月潭水位持續下降，九蛙疊像一隻隻浮出水面，吸引遊客前往欣賞，惟有遊客為近距離拍攝九蛙，竟不惜涉險踏上淤泥，對此，日月潭風景區管理處（簡稱日管處）將設置告示牌，加派人員勸導；台電則說，淤泥下方土層不穩，擅闖具危險性，近日則會視水情，進場清淤與清洗九蛙，讓遊客可一窺九蛙全貌。

全台水情告急，日月潭九蛙疊像近期成為超夯景點，但在水位下降、淤泥浮現後，九蛙周邊淤泥卻出現許多腳印，有民眾就直指，部分遊客為了近距離與九蛙拍照，竟趁著潭水消退時闖進潭邊淤泥，由於過去曾發生過遊客身陷淤泥動彈不得的情況，相關單位應加強巡查。

日管處表示，針對遊客擅入九蛙周邊淤泥，現已在步道設置告示牌，禁止遊客進入，另外也加強人員巡查頻率，避免又有遊客擅闖，惟步道安全仍要回歸自律，呼籲遊客切勿因一時的方便導致身陷泥淖，得不償失。

管理日月潭水庫的台電則說，潭區水源大都由霧社水庫經武界壩放水而來，其中挾帶的泥沙顆粒相當細，經過長時間沉澱淤積後，雖然淤泥表層看來不甚鬆軟，但以過去鑽探經驗，表層卅公分以下都是爛泥巴，若民眾擅闖誤踩淤泥，可能會發生危險。

另外，九蛙疊像因泥沙淤積，導致最下方的二蛙深埋土裡不見天日，以目前潭區水位約在七四五‧九公尺，仍在最底層的青蛙頭部徘徊，尚不適合清除九蛙周邊淤泥，但之後將視水位下降情況，及在淤泥穩定後清淤並清洗九蛙。