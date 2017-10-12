〈中部〉社頭農會一世紀 芭樂撐起半邊天

2017-10-12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一顆芭樂撐起社頭經濟半邊天！彰化縣社頭鄉農會創會屆滿百年，本月十四、十五日將在農會本部舉行盛大的「百年大壽」，昨天農會邀請各界先行「暖壽」，身為「芭樂的故鄉」催生者，農會訴說，芭樂紮根社頭的緣起。

引進泰國芭 改良品質拓市場

總幹事蕭浚二說，全縣芭樂種植面積共有一千兩百公頃，社頭鄉佔三百公頃，每年產九百萬公斤，年產值有兩億元，俗諺「社頭有三多，芭樂多、襪子多、董事長多」，更有「芭樂的故鄉」之稱，社頭因為氣候溫和，土壤肥沃，是國內芭樂重要產區。

蕭浚二表示，社頭鄉早年種植土芭樂或梨仔芭樂，經濟價值不高，民國六十年，農民首度引進泰國芭，果粒大顆，有果肉脆、不易軟化等優點，芭樂的市場因此打開，果農賺進大把鈔票，大家爭相種植。蕭浚二表示，泰國芭樂成為水果市場新寵，惟其果肉薄、甜度不高，於是農民於嘗試種植「世紀芭樂」，泰國芭樂被淘汰，但一場空前的「立枯病」襲捲產區，社頭芭樂幾乎快「全軍覆沒」，但農民沒有放棄，改種抗病率高的「珍珠芭樂」，才扭轉局勢至今。

蕭浚二說，即使珍珠芭樂也非「一帆風順」，十年前因為大家搶種，結果生產過剩，導致大家「血本無歸」，後來果農學會「產期調節」，加上農政單位舉辦「芭樂評鑑會」，把芭樂的品質不斷推高，才又開創日本、韓國、中國、香港、新加坡等國外市場，現在價格已不再像往年一樣波動劇烈。

慶百年大壽 週六日活動推出

蕭浚二指出，一顆芭樂看到社頭農民「打不倒和求新求變的精神」，當年因進口的泰國芭樂而壯大，不斷跟農政單位合作，提昇品質和技術，過程中有許多波折，但靠著創新和拚博的精神不斷累積實力，也讓不少青年農民願意回鄉接手「阿爸的芭樂園」。

此外，慶祝農會創會百年，社頭農會在本週六、日將在農會本部舉行盛大的慶祝大會，當天將有中部各大芭樂產區的品質大PK，還會不定時推出免費的芭樂、米苔目、香腸供民眾享用，並有盛大的農產品展售和獎品摸彩，這個百年慶祝大會相當有看頭等。