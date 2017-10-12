〈中部〉嘉市國民運動中心睦鄰 6里優惠

2017-10-12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市國民運動中心去年十月二十一日動土興建，工程進度達七十六％，正在外牆粉刷跟內部裝潢，整體預計十二月底完工、明年四月啟用，營運收費優惠草案出爐，規劃包含身心障礙者、六十五歲以上民眾、低收入戶免費使用的公益時段，及周邊六里里民享有八折優惠票價等，待市府教育處審核通過後於場館啟用實施。

教育處體育保健科長李佳曄表示，國民運動中心統包工程是由瑞助營造公司建造、堤姆運動行銷公司經營，票價依不同場館、使用時段而定，收費較高的如韻律教室租用費一間一小時約一千元，攀岩場一間使用費一百元，體適能中心一小時收費五十元等。

李佳曄說，游泳池、籃球、羽球、桌球跟體適能中心等場館設有公益時段，持身心障礙手冊者全時段免費使用，六十五歲以上民眾在上午八到十點、下午二到四點等離峰時段可免費使用，逢暑假暫停；低收入戶在週一到五上午八到十點、下午二到四點免費使用，暑假照常，中心所在地新開里與芳草、短竹、朝陽、宣信、芳安等鄰近里別的里民，入場票價八折優惠。

嘉市體育場長辛宜燈表示，國民運動中心占地四千五百九十平方公尺，樓地板總面積八千八百八十五．四五平方公尺，設置籃球、排球、羽球、桌球場、SPA設備、體適能中心、韻律教室跟游泳池等，場館還設計水循環應用系統等節能設施，包括淋浴、洗手台的廢水排到水回收池過濾，提供馬桶、小便斗沖水使用，達到水資源重複利用等環保功能。