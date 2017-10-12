〈中部〉古坑老人關懷據點 屬意國民黨民服社

2017-10-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑社區發展協會多位長輩昨天到古坑鄉公所陳情，希望公所能收回古坑民眾服務社整修後做為古坑市區三村的老人關懷據點；國民黨古坑鄉黨部主委葉和源表示，地方公益使用地方黨部很樂意配合及支持。

藍營鄉黨部︰樂意配合

古坑社區發展協會辦理社區關懷據點，因古坑、西平、朝陽等村都沒有活動中心，借用民宅使用，但空間狹窄、悶熱，社區發展協會原有意借用古坑國小的教室，校方以校舍空間不足等理由拒絕，社區無法接受進而發生不理性行為，社區與學校關係一度緊張，縣府相關局處首長居間協調才暫告平息。

古坑社區發展協會理事長吳淑慧昨天與多位社區長輩前往鄉公所陳情，民眾指出，民眾服務社地上物產權屬古坑鄉公所，位處市區地點絕佳，適合三村長輩往返，古坑鄉公所應早日收回整修，開放社區關懷據點使用。

公所有意出面承租使用

古坑鄉長黃意玲代表接下社區的陳情書，她指出，民眾服務社緊鄰鄉公所，調閱資料早年公所賣給國民黨地方黨部，土地所有權為國民黨、地上物所有權為鄉公所。

黃意玲表示，古坑市區三村沒有活動中心，古坑社區關懷據點開辦後獲得地方長輩肯定，又取得長照Ｃ級計畫必需要有關懷據點，目前借用民宅空間狹窄，期盼民眾服務社能與地方配合，公所也很有誠意承租做為三村關懷據點使用。

葉和源指出，民眾服務社目前沒有人員上班，他不定期會去受理民眾陳情案件，其他時間還有婦女會、古坑桌球協會、國樂社等民間社團借用上課，社區要設關懷據點是公益、服務性工作，初步了解，社區關懷據點每週只使用一天，黨部很樂意配合及支持。