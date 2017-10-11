〈南部〉雙博物館單車道 建跨橋打通斷點

2017-10-11

跨越港尾溝溪 年底前開工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市水利局推動亮點建設「雙博物館自行車道」（奇美博物館與台灣歷史博物館），將發包施作「二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋樑」工程，預計今年底前開工。水利局表示，未來自行車跨橋完成後，自行車道可自黃金海岸暢通至港尾溝滯洪池，塑造民眾「親水」空間，騎「卡打車」享受水岸沿線壯麗景致。

水利局表示，該工程向水利署爭取三千八百萬元，加上地方配合款一千多萬元，總經費四千八百多萬元，屬曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃一部分，工程範圍以西銜接南市雙博物館自行車道，向東由台一線沿二仁溪堤頂道路延伸至仁湖橋，因這段路線在港尾溝溪堤岸段無法銜接，為了銜接二仁溪自行車道及防汛道路，所以將在斷點處施作跨橋工程，以利防汛及自行車通行使用。

二仁溪防汛堤頂道路向東延伸至仁德區中生及中洲里，長約十．一公里，全線均可通行，僅在三爺宮溪、大甲排水線、港尾溝溪為斷點，其中在三爺宮溪、大甲排水線的跨橋工程，水利局已施工即將完成。

水利局表示，在港尾溝溪斷點處，將設置銜接跨橋作防汛道路串連，設計主跨橋五十四公尺加兩側小跨橋，總長約八十八．五公尺、淨寬三．五公尺、淨高約四．六公尺的造型桁架橋樑。

船型造型外觀 燈光投射增豔

值得一提的是，鋼構橋樑以早期二仁溪出海口捕魚的「舢板橋型態」，結合桁架型式的需要，化為船型造型外觀，並在橋體外側設計以紫紅色系投光燈投射橋樑結構鋼管，利用光源漸層變化，呈現鋼桁架樑橋之美，提供騎乘照明，也提高安全性。