〈南部〉國一接國十常塞 中旬開工改善

2017-10-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國道一號連接國道十號的幾處交接處，經常塞車回堵，在立委李昆澤爭取下，高公局已完成國十自由路出口標繪雙白實線三五○公尺等工程，也即將進行國一北上往國十西向出口路堤及橋樑改善工程，希望能舒緩尖峰時段的塞車情形。

過去國道十號的自由路出口，因標線無法確實分流，加上出口指示牌面不夠清楚，常發生主線車流交織、導致塞車情形。

在李昆澤爭取下，高公局已於近日完成國十自由路出口標繪雙白實線三五○公尺，並增設出口指示牌面等工程，預計能減少主線車流交織，提升出口車流的順暢。

此外，國一北上往國十的西向道路（往高鐵左營站方向），長期有尖峰時段回堵到國一北上主線的情況，李昆澤也要求高公局一併改善。

高公局表示，將進行環道路堤段及環道橋樑段的改善工程，將一線車道拓寬為兩線車道，預計能改善尖峰時段回堵到國一北上主線情形，並減少往國十東向車流的干擾。

李昆澤說，國一北上往國十西向出口路堤改善工程預計十月中旬開工，他會持續監督工程進度。

不過，國一與國十交接處的幾處交通瓶頸之中，最被駕駛人詬病的，是鼎金系統交流道附近的大中一、二路，銜接鼎金北側的國道一號匝道，尖峰以及假日時段經常造成大中路的交通嚴重壅塞。

高市府指出，市府已重啟「國一鼎金系統交流道國十東向銜接國一北上匝道工程」，預計興建從大中路、文慈路口的高環預留匝道銜接口，銜接現有大中路往國一的北上匝道，長約一．一公里，今年五月已通過環評。