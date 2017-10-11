〈南部〉首見24吋 台東國慶焰火美極了

2017-10-11

〔記者黃明堂、張忠義／台東報導〕二○一七年國慶焰火昨晚在台東縣卑南溪出海口施放六大主題，長達卅六分鐘，廿四吋的焰火在七百公尺高空散開，寫下在台灣施放最大口徑焰火的紀錄；總統蔡英文承諾加速台東的交通建設，吸引更多人到台東旅遊。

持續36分鐘 歷年最多發

國慶焰火首度在台東縣施放，立法院長蘇嘉全表示，去年台東經歷風災水災損失最嚴重，今年特別在台東辦國慶焰火，要把溫暖、光亮送給台東。

隔著卑南溪設置兩處活動主場地，志航基地主場地是有層層維安，由總統蔡英文與與立法院長蘇嘉全，台東縣長黃健庭啟動施放及觀看，另一岸的台東森林公園主場地則安排系列活動，吸引數萬民眾。

台東市區湧進約十萬民眾在各處觀看焰火，市區任何一處幾乎都看得到焰火，很多民眾找大樓、富源山等制高點，或者在海邊找空曠處，都是為了最佳觀賞視野。

10萬人觀看 總統也到了

晚間六點半起台東夜空雷電不斷，還飄細雨，令人憂心，但七點廿分即恢復好天氣，卅分蔡英文專機抵志航機地，隨即步進會場。她致詞之先即謝謝台東縣長黃健庭帶領的縣政團隊規劃具特色的國慶焰火活動，台東是最美麗的象徵，為了吸引各地國人來細細品味台東的美，方便更多人來台東旅遊及生活，政府要加速南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌電氣化，南迴公路的金崙大橋也要在近日通車了，台東的交通一步步更方便了，她知道台東人對建設還很多期待，中央政府會跟縣府合作建設台東。

今年共施放兩萬六千八百卅三發焰火，是歷年最多，晚間八點起以每主題六分鐘，施放原生、 翅膀、 堅持、 圓融、 祥和、 民族六大主題，持續卅六分鐘。

第一主題「原生」綻放的是台東七大原住民族群，接下來的「翅膀」象徵著國家的保護、群眾的支持、政府為後盾的意象，這場主題融入國際流行的直立式塔柱方式焰火打法。

再來，焰火呈現出蝸牛造型，代表台灣的「堅持」，同時搭配歌詞內容，將畫面具體呈現在觀眾眼前，這也是新式在台灣沒有出現過的焰火打法。

後續的「圓融」描述的是台灣人的個性，「祥和」營造出莊嚴且祥和的氛圍，天祐台灣！壓軸的「民族」則呈現大家都是一家人的氛圍，並以國旗之色調，帶領民眾一同祝我們的國家生日快樂！

台灣首次施放的廿四吋焰火「八層叢蕊」，是全世界僅次日本、澳洲的第三次施放，散布距離廣達八百公尺、高度達七百公尺，幾乎完全點亮台東市夜空，這一幕原本要在第一主題施放，臨時改為壓軸，為今年國慶焰火劃下震撼句點。

昨天是國慶四天連假的最後一天，台東縣各鄉鎮的民眾大量湧進台東市，也有相當多外縣市遊客為了看國慶焰火，多留在台東一晚，或者看完後才開夜車返鄉，多數民眾讚嘆這場焰火「太好看了」！多數台東人也在這一夜留下美麗的回憶。

不過，昨天焰火施放後，也造成附近活水湖森林起火，還好，消防單位立刻前往撲滅，並未造成重大災害。