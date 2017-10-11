〈台北都會〉嗡嗡包升級搶手 限量3千個秒殺

2017-10-11

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府昨於市府廣場舉行國慶升旗典禮，市府並發放第三代嗡嗡包，採雙肩設計又有防潑水功能，限量三千個。市府上午六點卅分發放兌換券，有民眾前一天就來排隊，一大早兌換券就被一搶而空，有人一領到限量嗡嗡包就網拍轉賣，價錢從五百到一千五百元，引發爭議。

民政局長藍世聰表示，贈品轉賣目前無法可管，過去兩代的嗡嗡包也有民眾上網兜售。

市長柯文哲昨致詞時提到，看到市民願意在連假起大早來升旗很感動，「大概就是來領嗡嗡包的」，他還親自在攤位發送嗡嗡包（見右圖，記者鍾泓良攝），並說，今年嗡嗡包太豪華了，但也認為台北成為國際城市，要開始走向品質，也鼓勵民眾創意裝飾。

柯文哲表示，這次嗡嗡包品質很不錯，對於沒再加碼，則是經費有限，「三千個差不多。」藍世聰則說，第一個領到的民眾前天下午五點就來排隊，昨天早上六點時現場已有約四千位民眾在排隊。

有意代表國民黨參選台北市長的羅智強昨也帶著國旗到現場，媒體問是否覺得是來下戰帖，柯文哲說這很正常，每個人都可表達對國家的看法。

另外，柯文哲在發放「嗡嗡包」時發生小插曲，一名男手拿台灣國旗子高喊「中華民國是流亡政府」、「我主張台灣獨立」等口號，隨後被警方架離。