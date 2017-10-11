〈台北都會〉基隆擬推高中職完全免試 新北4區將劃入

2017-10-11

安中、基隆商工表明不參加

〔記者翁聿煌、俞肇福／新北報導〕教育部研擬推動基隆區高中職「完全免試」，市立安樂高中（簡稱安中）、國立基隆商工表明不參與，其餘公私立高中職校將參與「完全免試」，基隆市教育處長陳素芬說，完全免試可落實學子「就近入學、適性揚才」，基北共同生活圈中的新北及台北市評估影響不大，但雙北明年都會增加在地生優先免試比例。

基市今年國中畢業生三千七百多人，和高中職一般生招生名額差不多，但招生缺額率卻逾五成，教育部邀集基隆市公私立高中職開會，研擬推動「完全免試」，還包括周邊的新北市瑞芳、汐止、金山、萬里也納入基隆區範圍，一旦超額就單以學生多元學習表現進行比序或採抽籤入學。

基市家長會聯合會：認為可行

基隆商工校長陳明印說，因為校內老師有不同聲音，所以未參與「完全免試」，會再持續溝通，也許部分科會參與；安樂高中校長方保社說，學校招生滿額，教育部考量「完全免試」會抽籤，所以暫不納入；基隆市家長會聯合會總會長李進雄說，「完全免試」落實就近入學政策，而且有規定比例，他認為可行。

雙北：將增加各校優免比例

新北市教育局中教科長何茂田說，基隆市參與完全免試，對雙北影響不大，新北市目前不會增加辦理完全免試的學校，加上私立高中職「優先免試」不需要採計國中會考成績，新北市立高中原本在地生優免比例為完全中學廿％，純高中十五％，明年會增加各校的優先免試名額比例上限。

台北市教育局專門委員兼中教科長陳素慧說，台北市第一類優免已有廿五個私校採取免國中會考成績登記入學，第二類優免需考國中會考，有卅五所公私立高中職參加，明年將會提高在地生優免比例，上限從原本的十五至廿％，增加至廿五％。

不過，北市強調，建中、北一女、師大附中、成功、松山、中山、政大附中、市立大同等八校仍維持只招收基北區免試入學生不變。