〈台北都會〉「雙喜」逢吉日 新北301對登記結婚

2017-10-11

〔記者何玉華、俞肇福／新北報導〕雙十國慶有「雙喜」及「十全十美」之意，是新人喜歡的結婚紀念日，新北市民政局統計昨日共有三○一對新人登記為結婚紀念日，每一對新人可獲得市府提供外型仿五兩純金條塊的「新北金好」紙鎮，象徵為新人「鎮守愛情」；基隆市有十二對新人登記，市府各贈送一個米甕，祝他們幸福「米」滿。

新北去年僅110對

戶政事務所雙十節也休假，但會提前受理民眾預約辦理結婚登記，另也可以在前幾天辦理指定登記生效日；新北市有一二八對新人事先登記指定雙十國慶日為結婚生效日，另有一七三對新人預約昨天辦理結婚登記，戶政所人員因此加班服務。由於今年國慶適逢農曆好日子，登記的結婚對數達三○一對，比去年一一○對多近兩倍。

基隆市十二對新人是昨天到戶政事務所辦理結婚登記，分別是中正區、七堵區均為二對，信義區三對、安樂區五對，登記結婚的對數也比去年多。

在新北三重戶政所登記的新人陳先生說，與老婆透過網路交友軟體認識，雖曾擔心網路詐騙頻傳，擔心有風險，沒想到一見鍾情，在一年內從網友晉升為夫妻；兩人已在九月宴客， 因算命先生說國慶日的日子最好，才選擇國慶日為結婚登記日。

新北中和黃先生歷經感情挫折，遇到陳小姐後，認定對方就是未來的另一半；兩人相差十一歲不但未成為距離，反而讓彼此擁有更多的包容與關懷，黃先生還在戶政所設計的婚禮造景階梯，重現求婚場景。

新北民政局戶政科長顏耀明說，為給新人一個難忘的回憶，十八個戶政事務所運用創意打造結婚專區，另贈送指定國慶日為結婚登記生效日者再送「新北金好梳鏡組」，寓意執子之手，白頭偕老。

基隆市民政處戶政科長陳家驊表示，市府送新人米甕，米甕（米缸）在傳統文化中代表家裡的「聚寶盆」，裝滿米的米甕，象徵富貴吉祥、幸福美滿，舉凡喜慶嫁娶、滿月等，都會使用到米或米製品，象徵圓圓滿滿、多子多孫和金玉滿堂；希望送新人米甕，能夠幸福「米」滿。