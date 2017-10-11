〈北部〉大溪漁港轉型慢魚觀光 達人帶路

2017-10-11

串聯頭城鐵道漁村慢遊

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時序入秋，宜蘭縣頭城鎮大溪漁港的甜蝦、牛蹄蟹、紅喉、黑喉、白鯧等近海魚貨紛紛大出，宜蘭縣政府農業處推動宜蘭地區漁業文化轉型慢魚觀光，串聯北頭城鐵路車站和漁港聚落，由旅遊達人陳順福帶領遊客搭乘低碳交通工具，於十三日或二十日，來一趟漁港鐵路小旅行。

頭城鎮大溪漁港漁民大多捕撈龜山島海域的海產，魚蝦種類豐富多元，秋季就是當地的盛產季，甜蝦、牛蹄蟹、紅喉、黑喉及白鯧各種近海魚貨大出，正是品嘗的好時機。

農業處指出，大溪漁港是北台灣漁獲量第二大漁港，有專業的拍賣市場，近幾年吸引不少遊客造訪，但是消費糾紛也不斷，要怎麼買對魚、買本港魚是一門學問，縣政府推動宜蘭地區漁業文化轉型慢魚觀光，將串聯北頭城鐵路車站和漁港聚落，以達人帶路方式，帶領遊客搭乘低碳交通工具，來一趟漁港鐵路小旅行，了解大溪的漁港文化。

農業處表示，活動由在地青年團隊規畫「大溪走讀慢魚」，帶領遊客走訪龜山島文物館聽故事，了解先民從龜山島遷徙的艱辛歷史，特殊生活文化、龜山島神秘的地形地貌與傳說，接著引領探訪大溪漁港最佳拍照點，特殊的製冰廠如何幫漁船加冰，認識拍賣市場喊魚密碼，了解漁市場拍賣文化，並認識當季漁貨。

農業處說，遊客沿路還可品嘗當地隱藏版特色小吃，包含魚丸、小管、石花凍等美食，最重要的是由在地漁夫帶遊客一路挑選剛進港的新鮮海味，代客料理美味上桌，搭配絕佳龜山島海景，絕對值回票價。

活動總策劃陳順福表示，龜山島漁業是頭城重要的文化資產，希望藉由半日遊活動，讓遊客深度體驗龜山島文化與慢魚教育，也能認識當地漁民，培養長期的愛魚客群，進一步影響在地年輕人站出來護漁、轉型，讓漁業資源得以永續發展，未來還將陸續推出龜山站-港口走讀、外澳站-濱海散步等慢魚小旅行。報名可臉書搜尋「頭城小旅行」，每人費用八百元。