〈北部〉宜蘭橋改建 公所建請採平面橋型

2017-10-11

斜張橋型引反彈 縣府19日開會確認

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕橋齡近八十年的宜蘭橋改建爭議不斷，原本改建成斜張橋的型式引發民間反彈，宜蘭市公所完成問卷調查並邀請學者專家討論後，正式建請宜蘭縣政府以「平面橋型」改建。縣府工旅處表示，十月十九日將召開會議討論。

宜蘭橋興建於民國廿八年，五十七年擴建，為通往礁溪鄉及宜蘭市的主要道路，現在通洪斷面不足，且車流量過大，市公所表示，改建工程刻不容緩，縣府獲得中央補助，加上縣府自籌預算共五．二億元改建，改建工程預計明年開工，一○九年完工。

但是原本計畫以斜張橋施作的橋型，引起民間反彈，橋梁的設計型式至今仍無定案，宜蘭市公所表示，為了瞭解民意，進行問卷調查，也邀請市政顧問中具景觀休閒空間背景的專家學者討論。

市公所表示，在網路社群調查後，贊成平面橋型與斜張橋型的比例約二比一，另針對宜蘭橋型進行問卷調查的統計結果，贊成平面橋型與斜張橋型的比例約為二比三。

市政顧問中具景觀休閒空間背景的專家學者則認為，斜張橋塔柱過高，對景觀衝擊巨大，建議採具有宜蘭地景意象的平面橋型；橋梁工程設計建議要銜接河濱公園的設施，兼顧周邊的生活機能和民俗活動，並融入在地文化美學特色元素。

「建請宜蘭縣政府以平面橋型施作。」宜蘭市長江聰淵表示，景觀休閒空間的專家學者認為平面橋型式較適合宜蘭市，市公所也在九月底以正式公文將會議決議傳達給宜蘭縣政府，希望宜蘭橋能盡快改建。

縣府工務處長陳春錦表示，上週五收到公所公文，縣府十月十九日將由縣長吳澤成主持「宜蘭橋橋型確認會議」，邀請所有專家學者和民意代參與，改建的主要目的是為了防洪，橋型選擇不管是景觀、視覺衝擊或文化調和等也會加以考量，市公所的建議是很重要的考量因素之一。