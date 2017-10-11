〈北部〉苑裡枕頭山橋車禍多 將從S拓寬變II型

2017-10-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮不少鎮民民長期反映苑裡鎮房裡里、田心里交界的枕頭山橋，因為設計不良，路幅窄，且上下坡度陡又有大直角和大缺口，導致車禍頻傳，還有人因此連人帶車摔下橋旁，希望能改善，且橋樑完工不到十年問題頻傳，挨批浪費公帑。

苑裡鎮公所指出，經過苑裡鎮代會主席洪晃琦、鎮代林俊廷、孟文源反映，苑裡鎮長杜文卿也會同經濟部水利署河川局、苗栗縣政府水利處等單位前往會勘，認為枕頭山橋確實有改善必要。

苑裡鎮公所表示，由於枕頭山橋高低落差嚴重，車輛行經時無法看清楚對象是否有來車，加上設計呈現Ｓ型，可以說是枕頭山橋「先天不良」的狀況，不過橋樑完工不到十年，重新打掉重蓋需要大筆經費，經過會勘後，將改由拓寬取直方向進行。

改善工程將在枕頭山橋Ｓ型處，兩個向內凹陷的缺口拓寬。第一個往內凹陷處加寬一點五公尺、第二個凹陷處加寬一點一公尺，讓Ｓ型成為「II」型，以免道路蜿蜒彎曲肇禍。

洪晃琦、孟文源表示，枕頭山橋引道路幅最寬不到三公尺，一來行車困難，二來陡坡造成對向來車無法清楚看到對方，嚴重影響行車安全。

洪晃琦等人強調，枕頭山橋位於房裡里、田心里交界處，是當地交通幹道，而且橋樑完工不到十年，卻常常發生車禍導致民眾抱怨連連，顯示橋樑工程設計有問題。