〈北部〉國旗屋國慶升旗 1.3萬面旗海飄揚

2017-10-11

〔記者李容萍／平鎮報導〕桃園國旗屋第廿三年自辦國慶升旗典禮，七十七歲國旗達人張老旺在國旗屋旁的雲南文化公園掛滿一萬三千面國旗，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱等人昨天都到場參與，當大面國旗進場、冉冉升起在空中飄揚，現場情緒沸騰到最高點，張老旺感性告白：「許多地方都不掛國旗，但我們這裡天天掛、年年掛、三百六十五天都在掛國旗。」

馬英九一早來到國旗屋吃完米干早餐後說，國旗屋升旗活動舉辦廿三年，自己才第一次出現，感到非常地抱歉，國旗是國家的象徵，或許有人認為這只是一面假日才會掛出慶祝的旗幟，但對國旗屋主人張老旺來說，這是他當年從雲南逃到台灣過程中保命的象徵，有了國旗才能分辨敵我，得到應有的援助；他表示，在張老旺苦心經營下，萬面國旗除變成國旗隧道及重要裝飾品，更希望將對國旗的愛傳承下去，明年如果時間允許考慮再來拜訪。

去年國慶前夕因颱風侵襲，布置好的國旗都被吹跑了，許多民眾聽聞紛紛表示要捐錢，但張老旺婉拒並表示「只要國旗」，許多人以郵寄方式送來國旗，三面、五面的累積出萬面旗海，張老旺說，今年還有一位民眾寄來包裹，裡面寫著「老旺伯伯，為什麼全台灣都沒有人掛國旗了？只有你那裡掛國旗。」並捐出自己收藏的九面已有五、六十年歷史的國旗，今年這九面國旗也在會場飄揚。

洪秀柱也感慨表示，柱柱姊年紀大了、隨時都會退休，希望青壯一代可以趕快站起來接班；張老旺聽聞心有戚戚焉說：「有一天我退休，也希望有人來接棒（升旗）。」市議員謝彰文說，許多民眾指定要看旗海，這段時間她常常化身導遊，歡迎民眾把握時間到此一遊。