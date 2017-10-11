〈北部〉擁吻99秒 百對佳偶甜蜜爆表

2017-10-11

市府昨舉行聯合婚禮

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕好幸福也超幸運！市府民政局昨在長庚科技大學舉行聯合婚禮，共有一百對佳偶在國慶日這天共結連理，並由今年第一對成功報名的新人，與見證人市長鄭文燦等人，一同簽署結婚書約，隨後所有新人擁吻九十九秒象徵「幸福久久」，幸福氣氛爆表，令現場觀禮的未婚男女直說：「也想『婚』頭了。」更幸運的是，抽中最大獎四天三夜豪華郵輪遊的新人，正好就是今年的代言佳偶，兩人驚喜說：「蜜月又多了一個地方能去！」

第一對報名成功的新人莊逸彰、張宜歆，是男方父親於七夕情人節當天凌晨四點半就幫忙排隊，高中交往至今、愛情長跑十三年的兩人，就讀不同高中但每天放學後，都搭乘市民公車到圖書館看書，莊逸彰說，當時在公車、圖書館默默觀察老婆約一個月，才鼓起勇氣主動遞出紙條；兩人都是彼此的初戀，感情不因時間而沖淡，張宜歆說，兩人之後也就讀不同學校，男方曾到高雄實習一年，都不曾有過太大爭執，十三年來感情甜蜜依舊，會選擇參加聯合婚禮，是因爸媽當年也曾參加，省下的錢會用來舉辦家宴。

幸運抽中最大獎的新人吳啟盛和趙亞薇，是愛情長跑七年的大學班對，當初女方從台南北上念書，因人生地不熟躲在陽台哭泣，男方撞見後給予安慰，進而傾心倒追男方一年，這次參加聯合婚禮，是想把舉辦婚禮的錢省下，前往杜拜、馬爾地夫度蜜月；兩人也擔任聯合婚禮代言人並在宣傳影片上與鄭文燦一起演出，昨天又幸運抽中最大獎，吳啟盛說：「想都沒想到、真的很意外！」